Нижнеудинск, Иркутская область, 26 июля, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Непрекращающиеся осадки вновь осложнили обстановку в терпящем бедствие от наводнения Приангарье. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, сегодня, 26 июля, в связи с обильным выпадением осадков (до 57 миллиметров) и повышением уровня грунтовых вод частичное подтопление приусадебных участков и подвалов произошло на улицах Лесная, Профсоюзная, Весны в Нижнеудинске.

Mchs.gov.ru Поисково-спасательный отряд МЧС

МЧС РФ «В населенном пункте работает оперативная группа Нижнеудинского пожарно-спасательного гарнизона. Проводится откачка воды из подвалов и с приусадебных участков, организована работа по их расчистке, оказывается адресная помощь по заявкам жителей».

Известно, что уровень воды в реке Уде в районе гидрологического поста у Нижнеудинска составляет сейчас 157 сантиметров (динамика за сутки + 1 сантиметр) при критической отметке в 320 сантиметров.

Ранее иркутские синоптики сообщали, что 26 июля в западных селеопасных районах, 27 июля в западных, северо-западных, центральных, южных, 28 июля и в верхнеленских районах ожидаются сильные, очень сильные и продолжительные сильные дожди, грозы, град, порывы северо-западного ветра до 13−18 м/с.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось ровно месяц назад, 26 июня. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Вода зашла в более 10 тысяч домов, в которых проживает порядка 38 тысяч человек. Многие пострадавшие были свидетелями того, как дома жителей Нижнеудинска и Тулуна плыли по бурным водам разлившихся рек и ломались, как спички.