Анкара, 26 июля, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Министерство обороны Турецкой Республики разместило запись со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter, в которой сообщает, что ВВС Турции нанесли авиаудар по позициям боевиков сепаратистской организации Рабочая партия Курдистана в регионах Зап и Метина на севере Ирака. Напомним, что США и ЕС признали ее террористической организацией и занесли в соответствующие списки. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в результате ракетно-бомбового удара ВВС Турции было нейтрализовано 4 боевика. Атака была произведена в координации со штабом проведения операции «Коготь». Уничтожению также подверглись склады с боеприпасами, укрепрайон и убежища, принадлежавшие террористам. Трансграничная контртеррористическая операция «Коготь» проводится в соответствии с планом, разработанным Генеральным штабом Турции, и контролируется лично министром обороны Хулуси Акаром. Операция на севере Ирака, предварительным этапом которой стали активная подготовка, разведка и планирование, началась 28 мая 2019 года с массированной артиллерийской подготовки. Были задействованы и воздушные самолеты-заправщики, а также ударные беспилотные летательные аппараты. На последующем этапе на территорию Ирака десантировались силы специальных операций Турции.