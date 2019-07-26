Екатеринбург, 26 июля, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Спрос на туристические туры по России и за рубеж в Свердловской области в 2018 году снизился на 10,5% по сравнению с 2017 годом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловскстата.

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«Число обслуженных туристов в 2018 году составило 362,6 тыс. человек, 89,5% к уровню предыдущего года», — уточнили в статистическом ведомстве, отметив, что треть из них отдыхали по путёвкам в России и внутренний рынок туризма также снизился на 0,7%.

При этом средняя стоимость одного турпакета в 2018 году выросла на 11% по сравнению с 2017 годом и составила более 80 тыс. рублей.

Напомним, что в 2018 году на рынке туристического бизнеса в Свердловской области было зарегистрировано 612 организаций. Их количество также снизилось в сравнении с 2017 годом на 14,3%.