Сыктывкар, 26 июля, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Программа открытости, которую проводит инвестор проекта экотехнопарка «Шиес» — компания «Технопарк», уверенно выходит на федеральный уровень. К двум работающим информационным центрам в Архангельской области присоединился еще один, открытый 25 июля в столице Республики Коми Сыктывкаре.

Пресс-служба ООО «Технопарк» В Сыктывкаре заработал постоянный инфоцентр экотехнопарка «Шиес»

«Находясь в плотном взаимодействии с людьми, мы замечаем их интерес к деталям проекта, поэтому, продолжая политику открытости, компания открывает вот уже третий информационный центр, на этот раз — в ближайшем крупном населенном пункте от станции Шиес — Сыктывкаре, — передает слова генерального директора ООО «Технопарк» Евгения Пеняева пресс-служба компании. — Мы всегда открыты к диалогу и с местными жителями, и журналистами, и экологическими организациями. В новом инфоцентре наши специалисты ответят на любые вопросы о проекте экотехнопарка «Шиес».

Инфоцентр в Сыктывкаре открыл свои двери для посетителей в 10 утра по адресу ул. Первомайская, 141. Все, что нужно для предоставления наиболее точной и актуальной информации о будущем экотехнопарке, в новом центре имеется в достатке: подробные пояснительные буклеты, инфографика, плакаты и другие материалы. Всем пришедшим эксперты «Технопарка» будут отвечать на все вопросы о проекте, рассказывая о применяемых технологиях и дальнейших планах компании.

Ранее «Технопарк» уже открыл постоянные информационные центры в Архангельской области: и на станции «Шиес», и в районном центре Ленинского района Яренске.

Также в рамках программы открытости на сайте проекта shies.ru действует горячая телефонная линия и форма обратной связи, с помощью которых любой желающий может связаться со специалистами компании и получить ответы на свои вопросы об экотехнопарке. Следующим шагом инвестора навстречу общественности станет запуск круглосуточной онлайн-трансляции с площадки в «Шиесе».