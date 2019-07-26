Пермь, 26 июля, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Перми сегодня, 26 июля, избрал меру пресечения в отношении главы УФССП по региону Игоря Кожевникова. Он заключен под стражу, сообщают СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

В СИЗО главный судебный пристав края проведен полтора месяца — до 13 сентября. Напомним, глава УФССП по Пермскому краю задержан по подозрению в крупном взяточничестве.

Ранее была задержана бывший начальник отдела — старший судебный пристав межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю. Оба уголовных дела объединили в одно производство.