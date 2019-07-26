Краснокамск, Пермский край, 26 июля, 2019, 11:00 — ИА Регнум. В Краснокамске Пермского края 19-летнйи молодой человек обвиняется в половом сношении с 12-летней девочкой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, собрана достаточная доказательная база и уголовное дело направлена в суд.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Суд

По версии следствия, 21 мая 2019 года молодой человек вступил в интимную связь с 12-летним ребёнком. При этом угроз и насилия не было. Сексуальные отношения стали результатом обоюдного согласия.

В ходе расследования уголовного дела в адрес полицейского ведомства внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.