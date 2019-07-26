Монреаль, Канада, 26 июля, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович снялся с турнира серии «Мастерс-1000» в канадском Монреале. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

(сс) Yann Caradec Новак Джокович

Джокович заявил, что ему нужно больше времени для восстановления после победы на Уимблдоне.

«Получив поддержку команды, я решил, что моему организму требуется больше времени на отдых и восстановление перед возвращением на корт», — сказал Джокович.

Ранее от участия в турнире в Монреале отказались швейцарец Роджер Федерер и аргентинец Хуан Мартин дель Потро.

Напомним, соревнования в Монреале состоятся с 3 по 11 августа. Джокович является четырёхкратным чемпионом турнира.

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