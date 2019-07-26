Екатеринбург, 26 июля, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Рисунок с американскими мультипликационными персонажами Бивисом и Баттхедом продержался лишь один день в Екатеринбурге. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Стрит-арт с Бивисом и Баттхедом

На работе Бивис и Баттхед были изображены в экране телевизора. «В эфире» также виднелся логотип Первого канала. Автор творения — известный уличный художник Слава ПТРК.

Объект на этот раз не просто смыли или демонтировали — поверх творения ПТРК был нанесён рисунок другого граффитчика. Перерисовывать своё творения художник уже не хочет — он возвратился в Москву.

Напомним, во второй половине июля в Екатеринбурге была частично уничтожена работа Покраса Лампаса «Супрематический крест». Объект вызвал негативное восприятие у ряда православных деятелей.