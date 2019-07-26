Челябинск, 26 июля, 2019, 10:43 — ИА Регнум. В Челябинске ограничили движение тяжеловесного крупногабаритного транспорта. С такой инициативой выступил врио губернатора Алексей Текслер.

Колонна грузовиков

Теперь передвижение такого транспорта по улицам города, разгрузка и погрузка возможны только по вечерам и ночам. Днём передвигаться нельзя.

Сроки действия данного ограничения пока не названы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 26 июля при выезде с моста автокран врезался в три маршрутки. Пострадали семь человек, один погиб. Предположительно, у техники отказали тормоза.