Ростов-на-Дону, 26 июля, 2019, 10:37 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 25 июля за час выпало 17 миллиметров осадков, что значительно выше нормы. Вместе с тем критических значений этот показатель не достиг. Коммунальные службы города-миллионника «с последствиями сильного ливня справились», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Rostov-gorod.ru Последствия ливня

Во время разгула стихии ростовчане сообщали спасателям, что дождевая вода заходит во дворы и частные дома, гаражи и подвалы. Несколько деревьев в Кировском, Ворошиловском, Первомайском, Советском и Октябрьском районах не выдержали порывов ветра.

«Для служб оперативного реагирования сильный дождь не был неожиданностью, поэтому поисково-спасательные бригады, работая в усиленном режиме, справились с непогодой слаженно и качественно. Были усилены расчёты спасателей, привлечены специализированные подрядные организации на обеспечение пропускной способности ливневых систем и систем водоотвода. Пострадавших нет», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что в течение дня 26 июля в Ростове-на-Дону будет изменена схема движения трамваев. Причиной этому стал ливень и плохо работающая в городе система ливневой канализации. Вместе с тем спасатели информируют о новом ударе стихии.