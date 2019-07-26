Астрахань, 26 июля, 2019, 10:25 — ИА Регнум. В Астраханской области задержаны бывший исполняющий обязанности вице-губернатора и председатель правительства Расул Султанов и исполняющий обязанности регионального министра финансов Виталий Шведов, сообщил портал «Астраханские новости».

Victor Задержание

Как уже сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет после проверок в Астраханской области возбудил более 40 уголовных дел о нарушениях в сфере капремонта и переселения граждан из ветхого жилья. Фигурантами 23 «дел ЖКХ» стали чиновники и предприниматели. Несколько фигурантов уже задержаны.

Исполняющий обязанности вице-губернатора Астраханской области — председатель правительства Астраханской области Расул Султанов уволился по собственному желанию в начале июня 2019 года. Исполняющим обязанности председателя правительства — министра финансов Астраханской области после ухода Султанова был назначен Виталий Шведов.