Санкт-Петербург, 26 июля, 2019, 10:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге заметили известный «мохнатый» фургон из фильма «Тупой и еще тупее», передает СGTN.

Цитата из к/ф «Тупой и еще тупее». реж. Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли. 1994. США «Мохнатый» фургон

Сообщается, что петербургский актер и блогер Роман Притула самостоятельно сделал автомобиль, вдохновившись вышедшим в 1994 году комедийным фильмом.

Он превратил старый фургон в креативный автомобиль-собаку, которая, как и в фильме, показывает язык. Фургон попал в объективы камер в четверг, 25 июля, передает издание.