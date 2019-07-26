Москва, 26 июля, 2019, 10:19 — ИА Регнум. В городской бюджет Москвы за первое полугодие поступило 1 269,7 млрд рублей. Об этом 26 июля сообщили в департаменте финансов столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Налоговые доходы составили 1 111,8 млрд рублей (87,6%). Они выросли на 16,8% по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Расходы Москвы за первые шесть месяцев были в размере 988,3 млрд рублей. Из них около 94% направлено на финансирование государственных программ (932,5 млрд рублей).

Размер госдолга столицы остался на прежнем уровне — 30 млрд рублей.