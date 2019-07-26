Гай, Оренбургская область, 26 июля, 2019, 10:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура потребовала в городе Гае от МУП ЖКХ устранения нарушений экологического законодательства. За загрязнение реки к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель главного инженера предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Nrcs.usda.gov Сточные воды

Установлено, что предприятие осуществляет сброс хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод в реку Дунайка — приток Урала. При этом сточные воды не подвергались достаточной очистке, и при сбросе содержание вредных веществ в стоках превышало нормативы.

Как отметили в надзорном ведомстве, оценка такого вредного воздействия на биоресурсы и среду их обитания не произведена, ущерб, наносимый экосистеме, не рассчитан.