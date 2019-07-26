Верхняя Пышма, Свердловская область, 26 июля, 2019, 10:11 — ИА Регнум. В Свердловской области жители посёлка Красный обратились в единую диспетчерскую службу с жалобами на запах гари, идущий со стороны недействующего полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО). Он предположили, что неприятный запах появился из-за возгорания отходов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Горящая свалка

Как сообщает информационный портал «Е1», также на запах дыма пожаловались жители Пионерского посёлка в Екатеринбурге. По их утверждениям его принёс ветер, идущий из района Верхней Пышмы, в районе которой расположен посёлок Красный.

Для выяснения обстоятельств на место выехали сотрудники МЧС России по Свердловской области, но не обнаружили признаков возгорания на полигоне ТБО. При этом в предыдущие годы пожары на данном полигоне ТБО действительно происходили.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля жители некоторых районов Екатеринбурга пожаловались на неприятный запах. По их мнению, он был вызван появившейся в то утро дымкой над городом. При этом жители многих других районов неприятного запаха в воздухе не ощутили.

Тем не менее, контрольные службы и надзорные органы провели замеры атмосферного воздуха на содержание вредных веществ. В результате, никаких отклонений и превышений предельно-допустимых норм выявлено не было.