Сеул, 26 июля, 2019, 10:10 — ИА Регнум. В Южной Корее пройдут военно-морские учения по отработке методов борьбы с морскими угрозами, в частности, противодействие захвату судов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства по морским делам и рыболовству.

ВМС Южной Кореи

По их словам, 26 июля в прибрежных водах острова Кодже (провинция Кёнсан-Намдо) пройдут совместные учения военно-морских сил, судоходных компаний и гражданских лиц.

Известно, что в данных учениях будут задействованы 16 тыс. тонное торговое судно, эскадренный миноносец типа «Чхунмугон Ли Сунсин», военно-морской вертолет, три жестко-корпусные надувные лодки, одно вспомогательное судно, а также 30 инструкторов из министерства и судоходных компаний.

«В последние годы не только в водах Сомали, но и в водах Западной Африки и Малаккского пролива участились нападения пиратов. Мы должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям, — сообщили представители министерства. — Мы будет активно сотрудничать с соответствующими организациями, чтобы предотвратить захваты наших судов, проходящих в опасных регионах».