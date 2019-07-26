Канберра, 26 июля, 2019, 11:34 — ИА Регнум. В австралийском штате Тасмания ищут браконьеров, стрелявших из лука в двух валлаби, древесных кенгуру. Сотрудники заповедника дикой природы Bonorong Wildlife Sanctuary пообещали вознаграждение за информацию о «подлых действиях». Об этом 26 июля передает Associated Press.

Стрельба из лука

Отмечается, что одного валлаби пришлось усыпить после того, как его нашли в воде в Кембридже пытающимся освободиться от стрелы. Другой валлаби, со стрелой, застрявшей в голове, был обнаружен около пляжа Roches.

«Это ужасно — видеть животных в такой ситуации, — сказал директор Bonorong Wildlife Sanctuary Грег Айронс. — Страдания, через которые проходит животное … как кто-то может сделать это для удовольствия ради — это за пределами моего понимания».

Сотрудники заповедника объявили награду в размере $1000 для тех, кто предоставит информацию, которая поможет поймать злоумышленников.

Валлаби— группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых.