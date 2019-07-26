Берлин, 26 июля, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) утвердила рамки обмена информацией о реализации условий Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, сообщает министерство иностранных дел Германии. На своем официальном сайте ведомство поясняет, как это будет работать.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток мигрантов

Генассамблея большинством голосов утвердила организационные аспекты «Международного форума по обзору миграции» (International Migration Review Forum, IMRF), который будет проходить каждые четыре года в Нью-Йорке, начиная с 2022 года. Это будет основная межправительственная платформа для обсуждения хода реализации Глобального договора и обмена опытом.

Глобальный договор содержит каталог из 23 целей и различных мер, которые призваны сделать миграцию более безопасной и регулируемой. К ним относятся борьба с причинами нелегальной миграции, борьба с транснациональной контрабандой и торговлей людьми, обеспечение доступа мигрантов к базовым услугам, таким как здравоохранение и образование.

Глобальный договор о миграции не имеет статуса международного договора и, следовательно, не имеет юридической силы в национальной правовой системе. Однако он отражает «общее убеждение международного сообщества в том, что глобальная миграция должна лучше регулироваться и организовываться, а условия жизни мигрантов должны улучшаться». Меры, применяемые в рамках договора, подписавшие его страны принимают в своей ответственности.

Договор предусматривает инициативы на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях. Генеральный секретарь ООН создал «Миграционную сеть» для оказания помощи государствам-членам ООН для его реализации. Международная организация по миграции (МОМ) координирует работу этой сети и выполняет задания Секретариата.

Первый региональный обзор миграции состоится в 2020 году и будет проводиться так же раз в четыре года с временной задержкой относительно IMRF.

Как сообщало ИА REGNUM, Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции был подписан в декабре 2018 года подавляющим большинством стран ООН в марокканском Марракеше, поэтому его часто называют Марракешским пактом. Россия входит в число подписавших его государств. Правые партии стран Европы проводили масштабную кампанию против подписания пакта.