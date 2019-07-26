Триполи, 26 июля, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Агентство ООН по оказанию помощи беженцам выпустило заявление, согласно которому свыше 100 мигрантов утонули у берегов Ливии. Об этом 26 июля сообщает Al Jazeera.

Лодка с мигрантами

Ранее данную информацию подтвердил представитель ливийской береговой охраны, рассказав о том, что у берегов страны затонули две лодки с 300 беженцами на борту.

По его словам, лишь 134 мигранта были спасены, многие числятся пропавшими без вести.

Представители ООН призвали страны Евросоюза возобновить спасательные операции в Средиземном море, а также положить конец задержке беженцев в Ливии.

Напомним, в результате конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке миллионы людей вынуждены были стать беженцами. Многие из них пытаются попасть на территорию ЕС.