Астана, 26 июля, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе главы республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Глава государства отметил, что Казахстан и Великобритания развивают двусторонние отношения на основе доверия и взаимопонимания. Токаев также выразил надежду на укрепление двустороннего сотрудничества и открытие инвестиционных возможностей между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон был избран новым главой Консервативной партии Соединенного Королевства, что позволило ему занять пост премьер-министр.

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