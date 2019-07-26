Пермь, 26 июля, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Случай с избиением бомжа в Перми получил широкий резонанс. По данным СМИ, женщина, которая представилась сотрудницей Росреестра по Пермскому краю, пинала бездомного гражданина. Инцидент на видеокамеру зафиксировал журналист издания «АиФ Прикамье».

Бомж

По данным информресурсов, избивая ногами мужчину, который находился возле здания Росреестра, женщина пыталась таким образом прогнать бомжа, от поведения и зловония которого устали. Сейчас информацию об избиении бездомного проверяет как Росреестр, так и полиция.

В Управлении Росреестра по Пермскому краю отметили, что бомж практически жил на крыльце здания на Петропавловской, где находится офис ведомства, и собирал компании, которые употребляли алкоголь. Ведомство обращалось за помощью к правоохранителям, но эффективных мер принято не было. 16 июля патрульно-постовая служба и скорая провели беседу с бомжом и уехали. После инцидента полиция займется патрулированием участка, сообщает портал 59.ru.

Со стороны минсоцразвития региона сообщили, что сейчас мужчина находится в Центре социальной адаптации. Его жизни и здоровью ничто не угрожает. С ним работают психологи и специалисты социальной службы. Мужчине окажут содействие в восстановлении паспорта, получении полиса медицинского страхования, предоставлении медицинской помощи для установления инвалидности.