Челябинск, 26 июля, 2019, 09:29 — ИА Регнум. В Челябинске начинаются повальные проверки спецтехники, большегрузного и другого грузового транспорта. Об этом журналистам сообщили представители ГИБДД.

Автокран

В ходе проверок предстоит установить, проходят ли водители предрейсовый медицинский осмотр. Технику проверяют на предмет прохождения предрейсового техосмотра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром в Челябинске произошло крупное ДТП с участием автокрана. Он врезался в три автобуса «ПАЗ», которые были на остановке.

Семь человек получили травмы. Медики оказали им помощь. Один человек погиб.

Предварительно известно, что у автокрана «МАЗ» отказали тормоза. В этот момент он съезжал с моста. Водитель потерял управление, машина врезалась в маршрутки.