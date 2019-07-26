Москва, 26 июля, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Москвичам для прогулок следует выбирать светлую одежду из-за жары, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы 26 июля.

Солнце над городом

Сайт опубликовал прогноз погоды, по которому в столице 26 июля воздух прогреется до 27 градусов тепла. При этом осадков не ожидается.

«В такую погоду для прогулок рекомендуется выбирать светлую одежду из легких натуральных тканей. Также не стоит забывать про головной убор и солнцезащитные средства», — говорится в информации. Также рекомендуется пить воду больше обычного и отказаться от жирной пищи, кофе, газировки и алкоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля синоптики прогнозируют в Москве резкое похолодание.