Сочи, Краснодарский край, 26 июля, 2019, 09:23 — ИА Регнум. В Сочи устраняют последствия ливня, обрушившегося на курорт 25 июля — потоки воды разрушили участок федеральной трассы, подтопленными оказались территории жилых микрорайонов, дороги, пешеходные переходы. В сети опубликованы многочисленные видео, на которых видно, что улицы превратились в бурные реки.

(сс) George Hodan Ливень

Одна из полос на участке трассы — 147 Джубга — Сочи у тоннеля в микрорайоне Мамайка накануне буквально провалилась — обошлось без пострадавших. Пока этот участок остается закрытым для проезда, водителям предлагают искать альтернативу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе до 26 июля объявлено штормовое предупреждение, а штормовое предупреждение в Сочи будет действовать до начала следующей недели — 29 июля.