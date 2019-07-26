Москва, 26 июля, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Накануне, 25 июля, турбулентность на международном валютном рынке на фоне решений Европейского центрального банка нашла отражение и на локальном рынке. Валютные курсы на Московской бирже продемонстрировали широкий размах колебаний, после чего стабилизировались вблизи уровней открытия прошедшей сессии. Курс доллара США закрепился около отметки 63,2 рубля, евро — чуть ниже уровня 70,5 рубля, заявил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

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По мнению аналитика, основным событием для рублевых инструментов сегодня станет заседание совета директоров Банка России. Ожидается снижение ключевой ставки на 0,25% до уровня 7,25% и намёк на возможное дальнейшее смягчение монетарной политики.

«Отчасти такое решение уже учтено в ценах, но в целом рассматривается как негативный фактор для российской валюты», — отмечает Егоров.

Эксперт полагает, что стабилизация цен на нефтяном рынке не будет оказывать сильного влияния на котировки рубля до поступления данных о действующих сланцевых нефтяных установках, которые будут опубликованы в 20:00 мск.

«Таким образом, можно ожидать некоторого ослабления рубля в течение дня. Курс доллара может протестировать отметку 64 рубля, евро также может подрасти до уровня 71 рубля», — заключил аналитик.