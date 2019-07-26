Москва, 26 июля, 2019, 09:20 — ИА Регнум. В Министерстве культуры России прошло заседании рабочей группы по вопросам развития детских школ искусств. На нем обсуждалось проведение аттестации педагогических работников ДШИ на установление квалификационных категорий, а также методическое сопровождение деятельности ДШИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Минкультуры России поддержало предложение деятелей искусств по начислению дополнительных баллов абитуриентам вузов, освоившим дополнительные образовательные программы в области искусств в детских школах искусств или образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с основными программами общего образования. Такое предложение уже направлено в Минобрнауки России.

Как известно, сегодня при поступлении абитуриент может представить в приемную комиссию сведения о своих индивидуальных достижениях, которые по решению вуза могут дать ему дополнительные конкурсные баллы. К таким достижениям могут относиться победы в интеллектуальных и творческих конкурсах и олимпиадах, золотой знак отличия физкультурно-спортивного комплекса ГТО, волонтерская деятельность, наличие аттестата с отличием и ряд других. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, определенные вузом самостоятельно, включаются в общую сумму конкурсных баллов.