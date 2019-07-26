Москва, 26 июля, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Разработку правил организации выполнения спортивных и развлекательных парашютных прыжков инициировал холдинг «Технодинамика». Предлагаемые новшества будут максимально адаптированы к международным стандартам, сообщила пресс-служба холдинга.

Парашютист

В сообщении отмечается, что существующая в настоящее время система организации прыжков складывалась стихийно, и уже не отвечает современным требованиям. Вместо неё в холдинге предлагают ввести чётко структурированные правила.

По словам главы холдинга Игоря Насенкова, переработка большинства устаревших регламентирующих документов требуется для развития современной парашютной техники и методик парашютной подготовки. Также, по его словам, создание крепкой нормативно-правовой базы позволит также сформировать единые стандарты производства и сертификации, классификации и лицензировании парашютной подготовки.

Проект Федеральных правил организации выполнения спортивных и развлекательных парашютных прыжков будет представлен в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, который пройдёт в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября 2019 года.