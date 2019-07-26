Красногорск, 26 июля, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве женщины в Подмосковье, дал признательные показания. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Якуб Шиканедер. Убийство в доме

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Злоумышленник написал чистосердечно признание и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Как пояснил сам задержанный, он заподозрил жену в измене и на почве ревности совершил убийство.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля 2019 года в городе Раменское Московской области злоумышленник нанёс смертельные ножевые ранения молодой женщине. Преступление было совершено во дворе многоэтажного дома на детской площадке на глазах у пятилетней дочери потерпевшей. После этого нападавший скрылся с места преступления.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Преступника удалось задержать в лесу в Ногинском районе недалеко от брошенного автомобиля, на котором он пытался скрыться.