Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 июля, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Восемь боевых кораблей и 27 вспомогательных судов подготовил Кронштадтский морской завод для участия в параде в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

Отмечается, что предприятие выступает основным участником, обеспечивающим подготовку кораблей и судов обеспечения главного морского парада. Специалисты завода выполняют техническое обслуживание и ремонт кораблей-участников Ленинградской военно-морской базы, судов обеспечения парада, а также межпоходовый ремонт кораблей других флотов, прибывших на парад.

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие несут Андреевский флаг во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие несут Андреевский флаг во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

В список военных судов-участников парада вошли тральщики, десантные и противодиверсионные катера, а среди вспомогательных — буксиры, танкеры, плавкраны, противопожарные суда и другие.

Дарья Драй ИА REGNUM Малый ракетный корабль Мытищи

Напомним, главный военно-морской парад состоится 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В нем будут задействованы 43 боевых корабля Балтийского, Северного, Черноморского флотов. Примут участие корабли из Китая и Индии.