Берлин, 26 июля, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии выразило обеспокоенность недопуском ряда кандидатов к выборам в Московскую городскую думу. Свое замечание по этому поводу ведомство обнародовало на официальной странице в Twitter вечером 25 июля.

Mos.ru Московская городская дума

«За несколько недель до региональных выборов в России власти исключили многих оппозиционеров из выборов. Вчера проводились задержания и обыски у видных политиков. Все это очень нас беспокоит. Российские граждане должны иметь возможность избирать справедливо и честно», — говорится в сообщении ведомства.

Однако пользователи Twitter из Германии не оценили эту публикацию. Большинство посоветовало обеспокоиться региональными выборами внутри страны и напомнило о ситуации в Саксонии.

«Российские граждане должны иметь возможность избирать справедливо и честно. А почему тогда саксонцам нельзя?» — задается вопросом@PqGregor.

«Принципиальная разница заключается в том, что Путин делает то, что хорошо для России. А не то, что хорошо для Африки», — написала пользователь @Nessie43.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Саксонии должны состояться выборы в ландтаг. В этой федеральной земле особенно сильна поддержка оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Однако избирательные органы на данный момент допускают к выборам лишь 18 кандидатов от партии из 61.