Коломна, Московская область, 26 июля, 2019, 08:50 — ИА Регнум. В Московской области будет закрыт полигон, на который поступали жалобы от жителей Коломны, сообщил губернатор Андрей Воробьёв в эфире «360».

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

"В конце этого года у нас в Коломне ещё одно важное событие, о котором нас не просили, а требовали. Это закрытие полигона «Воловичи». Наша задача — в ноябре-декабре месяце закрыть полигон», — сказал он.

Для борьбы с мусорным полигоном жители Коломны создали в соцсети «ВКонтакте» группу «НЕТ свалке Коломна».

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