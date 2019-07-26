Неаполь, Италия, 26 июля, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подтвердил информацию об интересе клуба к нападающему «Лилля» Николя Пепе. Об этом сообщает Sky Sports.

Doha Stadium Plus Qatar Карло Анчелотти

«Конечно, нас интересует Пепе. Скрывать нет смысла, переговоры идут», — сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что «Лилль» отказался продавать Николя Пепе в «Манчестер Юнайтед».

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