Самара, 26 июля, 2019, 08:45 — ИА Регнум. В Самаре возбуждено административное дело в связи с невыплатой зарплаты на электротехническом заводе, проводится доследственная проверка. Общая задолженность превышает 10 млн рублей, сообщает областная прокуратура.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

В ходе прокурорской проверки соблюдения трудовых прав работников в обществе «Самарский электротехнический завод» выявлено, что зарплата не выплачена 72 работникам предприятия за апрель, май и июнь 2019 года.

«Кроме того, имеется долг перед 37 уволенными работниками. Общая сумма задолженности в настоящее время превышает 10 млн рублей», — говорится в сообщении.

В адрес директора общества внесено представление, в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении.

В прокуратуре также отмечают, что следственным органом по информации государственной инспекции труда проводится доследственная проверка по факту задолженности.

Отметим, что факты невыплаты зарплаты выявлены ранее и на других предприятиях. Так, в «Новокуйбышевскхлебе» долги заработной платы за апрель — май 2019 года составили, по данным прокуратуры, 2,3 млн рублей. Ранее прокуратура установила, что 20 работникам предприятия «Контэкс» с декабря 2018 года не выплачивается заработная плата, общая сумма задолженности превысила 2, 6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Поволжья на 1 июня 2019 года долги по заработной плате составили 311 508 тыс. рублей.