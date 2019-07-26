Москва, 26 июля, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Китайская компания FAW планирует расширить в 2020 году линейку в России до трех моделей, а в 2021-м — до четырех. Об этом сообщается на портале «Китайские автомобили».

Китайские-автомобили.рф На фото: фрагмент слайда из презентации FAW для дилеров

Информацию о расширении модельного ряда появилась у портала из презентации, которую представители компании FAW показали своим дилерам на конференции. Один из ключевых слайдов с графиком попал в распоряжение портала.

Из слайда можно сделать вывод, что в 2020 году к двум моделям Besturn X80 и X40 добавят бюджетный кроссовер, а затем в 2021 году к ним добавят недорогой седан.

Кроме того, во втором полугодии 2020 года на российском авторынке должен появиться компактный кроссовер D60. На авторынке Китая он продается под суббрендом Junpai. Эта модель появилась в 2014 году и только в 2016 году ее привезли на Московский автосалон.

Современная модель D60 имеет линейку атмосферных движков 1.5 и 1.8 мощностью 113 и 139 л. с. соответственно. Менее мощный агрегатируется с 5-скоростной «механикой», а тот, что помощнее — с 6-скоростным «автоматом». Размеры кузова D60 составляют 4 230×1 765×1 636 мм.

Напомним, компания FAW за первые шесть месяцев 2019 года реализовала рекордные 205 тыс. машин.

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