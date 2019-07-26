Челябинск, 26 июля, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Челябинское управление ФАС начало проверку торговых сетей. Поводом стала информация о росте цен на хлеб.

teamLumondi Хлеб

Проверка идёт в рамках закона о защите конкуренции. В УФАС считают, что цены на хлеб поднялись из-за изменения торговыми сетями своих наценок. Это произошло весной 2019 года.

Запросы направлены в такие торговые сети как «Перекрёсток», «Лента», «Светофор» и «ИКС 5 Ритейл Групп» и другие. Всего в списке значится 15 сетей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из местных жителей заявил в ФАС о росте цен на хлеб в марте-мае. Представители АО «Первый хлебокомбинат» на запрос УФАС заявили, что последний раз цены поднимали с февраля.