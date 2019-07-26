Вашингтон, 26 июля, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не видит ничего страшного в новых пусках баллистических ракет, которые Северная Корея провела накануне, 25 июля. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

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Абэ не увидел в ракетных пусках КНДР прямой угрозы для Японии

Американский лидер отметил, что это не были ядерные испытания: «Они на самом деле не испытывали никаких других ракет, кроме ракет малой дальности, которые испытывает уйма других стран».

Несмотря на пуски ракет, глава Белого дома положительно оценивает взаимодействие с лидером КНДР Ким Чен Ыном, с которым, по словам Трампа, он очень хорошо ладит.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 июля Пхеньян испытал новый тип баллистических ракет малой дальности. По предварительным данным, были запущены две ракеты. Первая пролетела около 400 километров, вторая — 700. Обе ракеты летели на высоте 50 километров и упали в Японском море.

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Реакция на это была неоднозначной. Так, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил серьёзную обеспокоенность в связи с запуском баллистических ракет с территории Корейской Народно-Демократической Республики. Южная Корея призвала КНДР прекратить действия, которые только способствуют наращиванию военной напряженности на Корейском полуострове. А вот в Японии прямых угроз для безопасности страны от нового ракетного пуска Северной Кореи не увидели.