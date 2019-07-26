Хабаровск, 26 июля, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Бесплатное высшее образование в дальневосточных вузах для жителей ДФО можно только приветствовать, но есть ряд вопросов, без ответов на которые прекрасная идея может не получить должной реализации. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА REGNUM доктор политических наук, директор Института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдус Ярулин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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«Во-первых, радует уже то, что в Госдуме наконец услышали то, о чем мы здесь, на Дальнем Востоке говорим уже не первый год. Когда на площадке ИА REGNUM мы обсуждали идею о «статусе дальневосточника», я как раз об этом говорил. Это необходимо, это в любом случае хорошо, уже хотя бы потому, что образованный человек всегда имеет больше возможностей, чем необразованный. А если говорить об удержании молодежи, перспективной, талантливой на Дальнем Востоке — это мощнейший стимул. Вот я сейчас занимаюсь набором студентов. И я прекрасно вижу, что у очень многих родителей просто нет возможности платить за обучение. Ну, недобрал ребёнок немного баллов, но видно же, что это умный, одарённый человек. А денег заплатить за учебу — нет. Это плохо. Пусть учатся, пусть остаются в регионе и работают здесь же. Ещё один момент. У нас ведь не только молодежь уезжает. У нас идёт колоссальный отток талантливых перспективных преподавателей. А если будет больше бюджетных мест, будет больше возможностей для работы», — убежден Илдус Ярулин.

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При этом эксперт полагает, что прекрасную идею подстерегают опасные «подводные камни»:

«Первый из таких камней — наличие работы. Хорошо, обучим мы всех студентов-дальневосточников, они готовы остаться в родном регионе, жить, работать. Где они будут работать? С работой-то проблемы, несмотря на бравые отчеты Минвостокразвития РФ. Ещё один вопрос — зарплаты. Они низкие — в ДФО бедняков больше, чем в среднем по стране. Потому, я считаю, что сама идея отличная, но реализовывать её нужно в комплексе с другими направлениями. Дальний Восток должен стать привлекательным не только на бумаге, на форумах и саммитах, не только для компаний, добывающих полезные ископаемые. Он должен развиваться полноценно. И тогда, конечно, идея даст беспрецедентные плоды. Хотя и просто увеличение количества образованных людей — уже само по себе хорошо. В целом я идею поддерживаю, конечно».

Как сообщало ИА REGNUM, зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов предложил перейти на бесплатное высшее образование в приграничных регионах. По мнению парламентария, это позволит остановить отток населения, молодые люди будут оставаться в родных краях. Идею в целом положительно оценили в ГД РФ. Зампред Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина заявила, что такие идеи стоит только приветствовать, важно, чтобы они не остались на бумаге.