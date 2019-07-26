Буэнос-Айрес, 26 июля, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Мировой профессиональный бокс переживает вторую трагедию в течение нескольких дней: 25 июля скончался 23-летний аргентинский боксер Уго Альфредо Сантильян. О его смерти сообщил Всемирный боксерский совет.

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Боец в суперлегком весе провел бой против уругвайца Эдуардо Хавьера Абреу 20 июля. Бой закончился ничьей, однако после объявления результатов Сантильян рухнул в своем углу и был госпитализирован в одну из больниц Буэнос-Айреса.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля скончался 28-летний российский боксер Максим Дадашев. Он умер от травм головы, полученных в бою Субриэлем Матиасом из Пуэрто-Рико.

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