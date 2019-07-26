Каракас, 26 июля, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг, 25 июля, призвал военных Колумбии «не подчиняться приказам, чтобы разрушить мир в Венесуэле». Об этом 26 июля передает агентство Reuters.

Government of Venezuela Николас Мадуро

«Вооруженные силы Колумбии, давайте объединимся в единую военную силу нашей общей родины, объединим наши народы, откажемся от военных баз гринго в Колумбии, скажем «нет» планам военной агрессии против Венесуэлы», — сказал Мадуро во время выступления в эфире государственного телевидения.

«Вооруженным силам Колумбии, ежедневно получающим приказы о действиях против Венесуэлы: не следует подчиняться приказам о нарушении мира в Венесуэле», — добавил он.

Отмечается, что в последние годы обе страны взаимно обвиняли другу друга в нарушении границ.

Напомним, в конце июня венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения заявил, что властям Венесуэлы удалось предотвратить попытку государственного переворота и убийство законно избранного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.