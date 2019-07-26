Барнаул, 26 июля, 2019, 07:58 — ИА Регнум. В Барнауле временно ограничивают подачу горячего водоснабжения для части домов Индустриального и Октябрьского районов в связи с реконструкцией тепловых сетей. Как отметили в управлении по внешним связям алтайского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК), проводимые работы являются важным этапом подготовки города к следующему отопительному сезону и помогут повысить надежность теплоснабжения горожан.

Без воды

Энергетики Сибирской генерирующей компании в Барнауле продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей. В связи с проведением работ по реконструкции тепловых сетей под временной отключение горячей воды попадают: с 9:00 по местному времени 29 июля до 9:00 местного времени 19 августа — 5 многоквартирных домов 202 частных дома в границах улиц Советской Армии и Транзитной, проездов Ракетного и Контурного.

На этом участке уже начаты подготовительные работы. С момента отключения энергетики заменят 687 метров трубопровода возрастом 31 год, диаметр — 300 мм. На данном участке продолжается ограничение движение транспорта по улице Волгоградской от Трамвайного проезда до улицы Северо-Западная 2-я, по Трамвайному проезду от улицы Волгоградской до дома №26. С 9:00 по местному времени 29 июля до 10:00 по местному времени 30 июля — 53 многоквартирных дома, 3 школы, 4 детских сада и больница в Октябрьском районе.

В связи с увеличением объема работ из-за ветхости канала внутриквартальной тепловой сети 1981 года строительства на участке по адресу Малахова, 116 вынуждено продлеваются даты ограничения горячей воды: до 9:00 по местному времени 28 июля — для 26 многоквартирных домов и 2 школы по улице Малахова и Павловский тракт. На этом участке энергетики заменяют 337 метров трубопровода диаметром 400 и 100 мм.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов. Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса: с 9:00 по местному времени 25 июля до 10:00 местного времени 29 июля — 6 многоквартирных домов по улицам Глушкова, Э. Алексеевой и 40 лет Октября; с 9:00 местного времени 29 июля до 9:00 местного времени 30 июля — 19 многоквартирных домов, детский сад, 2 больницы и пожарная часть по улицам Малахова, Г. Исакова, Гущина и Юрина; с 16 июля по 30 июля включительно — 6 многоквартирных домов и спортивная школа по улице Г. Исакова; с 11 по 1 августа — детский сад по улице Сизова, 22.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте.

В 2019 году СГК в четыре раза увеличила финансирование ремонтной и инвестиционной программ в Барнауле — до 1,2 млрд рублей. Упор сделали на участки, где в прошлые годы выявляли повреждения. За лето энергетики заменят рекордное количество теплосетей — 30 км трубопроводов на 21 участке магистральных теплосетей и на 33 внутриквартальных.