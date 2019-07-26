Самара, 26 июля, 2019, 07:56 — ИА Регнум. В Самарской области собираемость платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) составляет 59,13%. Одна из причин — отсутствие актуальной базы абонентов, в результате в квитанциях встречаются неточности. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка, где были обсуждены проблемы в сфере обращения с отходами.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

В настоящее время в регионе ТКО принимают 12 полигонов, сортировкой и переработкой мусора занимаются три оператора. По официальным данным, перерабатывается 24% отходов от общего объёма ТКО.

Глава минэнергетики Самарской области Сергей Марков доложил, что собираемость платы за вывоз ТКО в регионе составляет 59,13%. Он назвал одну из причин — отсутствие актуальной базы абонентов, в результате чего в квитанциях встречаются неточности. Ранее данный вопрос поднимал на федеральном уровне самарский губернатор Дмитрий Азаров, подчеркнув, что законодатели предусмотрели «единый для всей страны модельный договор, а где взять базу абонентов — не ясно». В регионе данный вопрос нередко приходится решать в ручном режиме.

Что касается юридических лиц, то заключены договоры с 10 тыс. юрлиц из 19 тыс. компаний, с которыми операторам предстоит работать.

В реестре несанкционированных в регионе числится 546 свалок. Власти отмечают, что нелегальные свалки будут выявлять с помощью данных с космических спутников.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в двух города Поволжья — Ижевске и Кирове — прошли согласованные митинги против перепрофилирования объектов по уничтожению мимического оружия (УХО) в комплексы переработки отходов I и II класса опасности прошли. Ранее в этих городах митинги уже проводились неоднократно.

Подробнее: Митинги против комплексов опасных отходов прошли в Кирове и Ижевске