Астана, 26 июля, 2019, 08:00 — ИА Регнум. АО «Казахстанские железные дороги» планирует закупить до конца 2019 года 60 новых пассажирских вагонов, сообщает 26 июля издание BNews со ссылкой на пресс-службе акционерного общества.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

В национальной компании отметили, что в ближайшие десять лет планируется закупить 1200 новых вагонов. В летний период 2019 года «Казахстанские железные дороги» планируют перевести 6 млн пассажиров или 30% населения страны.

Отмечается, что для перевозки пассажиров задействован весь вагонный состав, организованы дополнительные рейсы. Однако в летний период в республике ежегодно наблюдается дефицит билетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ликвидировать искусственный дефицит билетов на железнодорожные маршруты в летний период.