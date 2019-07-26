Кемерово, 26 июля, 2019, 07:53 — ИА Регнум. С 20 августа жителям Кемеровской области можно будет собирать в лесу кедровые шишки. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Шишки

По мнению специалистов областного департамента лесного хозяйства, именно с 20 августа кедровая шишка достигнет максимальной спелости, и её сбор не причинит вреда кедровым насаждениям. По словам главы лесхоза Максима Яковлева, семена кедра созревают к концу августа.

«Именно в это время шишки легко отделяются от веток, даже опадают сами от резких порывов ветра. Сбор шишек с земли — основной и наиболее экологичный способ, не приносящий вреда деревьям. До 20 августа запрещено собирать кедровый урожай этого года и соответственно им торговать», — отметил чиновник.

Он добавил, что для многих жителей сбор дикоросов позволяет наполнить семейный бюджет, а также разнообразить стол и укрепить здоровье.

Людей же, которые начнут собирать кедровый урожай ранее установленного срока, будут штрафовать на сумму от 500 до тысячи рублей с конфискацией незаконно собранного ореха. В случае незаконной торговли шишками и орехом этого урожая штраф составит 2 тысячи рублей с их конфискацией.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Минсельхозе России предложили регулировать сбор грибов, ягод, лекарственных растений, орехов и прочее. В ведомстве объяснили инициативу намерением «повысить качество и эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере», а также планами по обеспечению доступа «предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки».

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