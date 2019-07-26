Тулун, Иркутская область, 26 июля, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Жильцов пятиэтажного дома, расположенного на улице Рабочий городок в Тулуне — наиболее пострадавшем от наводнения городе Иркутской области, — пришлось срочно расселять из-за опасных трещин. Подробности сегодня, 26 июля, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Цитата из видео ГУ МЧС по Иркутской области Эвакуация жителей пятиэтажного дома в Тулуне

Глубокие трещины в несущих конструкциях дома были обнаружены работниками специализированной организации «ИркутскЖилГорПроект» и специалистами регионального министерства строительства, дорожного хозяйства. Специалисты пришли к выводу, что нахождение в доме представляет опасность.

ГУ МЧС по Иркутской области «В доме проживают 109 человек, в том числе 41 ребенок. До принятия решения по дальнейшей эксплуатации дома 12 жильцов находятся в трех пунктах временного размещения, открытых на базе Тулунского аграрного техникума, лыжной базе «Снежинка» и коррекционной школе № 28. 97 человек, том числе 41 ребенок, разместились у родственников».

Работы по эвакуации продолжались до позднего вечера и возобновлены с утра 26 июля. Во избежание мародерства дом оцеплен, организовано круглосуточное дежурство.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после продолжительных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск, а также близлежащие населённые пункты. Только в Тулуне непригодными к проживанию уже признаны порядка 500 жилых домов. В регионе действует режим ЧС.