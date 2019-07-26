Оренбург, 26 июля, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Большая пресс-конференция врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, проходившая в рамках медиафорума 25 июля, началась с вопроса об оттоке населения из депрессивного региона. Уезжают молодые и перспективные граждане. Как остановить этот процесс?

Маурицио Минковский. Беженцы. 1906-1909

«Тяжёлый вопрос, — признался Денис Паслер. — Сделать что-то одно недостаточно. Тренд критичный не только для нашего региона».

Врио главы региона подчеркнул, что нужно создавать достойные рабочие места. Развивать автотранспортную инфраструктуру, заниматься плотно сферой жилья, здравоохранения, образования. Все это учитывают нацпроекты.

Напомним, 25 июля в рамках областного медиафорума в Оренбурге прошла большая пресс-конференция. Ее участниками стали более 250 блогеров и журналистов. Было задано примерно 20 вопросв. Конференция проводилась в формате интерактивной сессиии и транслировалась на основных региональных медиаресурсах. Более 1 тыс. вопросов задали пользователи интернета на официальнйо странице Дениса Паслера в Instagram.