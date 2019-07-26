Киев, 26 июля, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, главы двух государств обсудили в том числе санкции против России. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Так, Трамп поздравил Зеленского с уверенной победой партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду, а также заверил в поддержке территориальной целостности Украины и готовности помочь в реализации реформ.

«Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы на Украине с огромным преимуществом выиграла партия президента Зеленского «Слуга народа». Вместе с тем многие эксперты отмечают, что глобальной проблемой новой украинской власти является тотальный дилетантизм.

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