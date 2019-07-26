Омск, 26 июля, 2019, 06:48 — ИА Регнум. Пожар на крупной несанкционированной свалке промышленных отходов на окраине Омска потушили после обращения активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) в региональное управление МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Горящая свалка

Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ, обнаружить возгорание помогла информация от граждан о загрязнении окружающей среды. Активисты звонили на оперативные номера телефонов, указанные омским министерством природных ресурсов и экологии, но «в течение продолжительного времени никто не брал трубку».

Местные жители рассказали, что незаконный вывоз промышленных отходов на пустырь по улице 3-я Молодёжная осуществляется уже несколько месяцев. На свалку скидывали строительный мусор, автомобильные покрышки, стекловату и так далее. Рядом находятся дачный кооператив, искусственный водоём, крупный торговый центр и промышленные предприятии.

Свалка к 25 июля раскинулась на несколько гектаров, открытое горение опасных отходов могло нанести серьёзный урон экологии города, подчеркнул член регионального штаба ОНФ Евгений Герасименко. По его словам, народофронтовцы обратились в органы власти с требованием ликвидировать несанкционированную свалку в районе улицы 3-я Молодёжная. Также её координаты переданы региональному оператору по обращению с ТКО.

«Хотелось бы поблагодарить представителей МЧС за оперативную работу по ликвидации пожара на этой свалке», — подытожил Герасименко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, под Новосибирском рядом с аэропортом обнаружили полигон твёрдых бытовых отходов, который создавал угрозу безопасности воздушного движения, привлекая птиц.

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