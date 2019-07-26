Тулун, Иркутская область, 26 июля, 2019, 06:45 — ИА Регнум. В пострадавшем от мощнейшего паводка Приангарье установлена необходимость сноса или капитального ремонта 9068 домов, 14 428 помещений. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе заседания правительственной комиссии, которое в Тулуне провёл заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко. Подробности сообщает официальный сайт иркутских властей.

Andshel Наводнение

Из его слов следует, что из более 10 тысяч подвергшихся подтоплению жилых домов обследовано менее половины (4667 жилых домов), а заключений специализированных организаций выдано и того меньше — 239.

«Межведомственными комиссиями подготовлено 5153 акта жилых домов и выдано 1217 заключений и 990 постановлений муниципальных образований о признании помещений непригодными для проживания», — говорится в официальном сообщении иркутского правительства.

Виталий Мутко подчеркнул, что правительство РФ выделило дополнительно 493 млн рублей на восстановление дорог и мостов, а также 180 млн рублей на компенсации сельхозпроизводителям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнении в Иркутской области началось с 26 июня. После затяжных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Вода зашла в более 10 тысяч жилых домов, в которых проживает порядка 38 тысяч человек. Не обошлось без жертв. В настоящее время известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести. В регионе действует режим ЧС.

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, состоявшегося 24 июля, поручил до 1 августа 2019 года восстановить жизнедеятельность в подтопленных населённых пунктах.

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