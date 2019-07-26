Улан-Удэ, 26 июля, 2019, 06:18 — ИА Регнум. В Улан-Удэ намерены провести народное голосование по поводу памятника маршалу Константину Рокоссовскому. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, памятник будет установлен в рамках нацпроекта «Культура».

Сайт правительства Республики Бурятия egov-buryatia.ru Макет памятника Константину Рокоссовскому, который установят в Улан-Удэ

Свои варианты скульптуры предложили участники закрытого творческого конкурса. 25 июля их рассмотрели представители региональных властей и российского военно-исторического общества, в том числе внук и тёзка знаменитого маршала Константин Рокоссовский.

Всего было представлено 10 макетов.

«У нас уже есть опыт проведения народных голосований, мы доверяем мнению жителей республики. Я считаю наиболее правильным, если проект будет выбран в ходе народного голосования», — сказал глава республики Алексей Цыденов.

Добавим, что место установки памятника ранее также было выбрано в ходе интернет-опроса жителей города. Он расположится на Мемориале Победы. Высота скульптуры вместе с постаментом составит 7−8 метров.

Константин Рокоссовский заявил, что родственники маршала полностью поддерживают идею установить памятник в Улан-Удэ.

«Благодарен жителям республики, за трепетное отношение к памяти дедушки. Буду очень рад посетить столицу Бурятии и принять участие в открытии памятника», — отметил внук полководца.

Как сообщало ИА REGNUM, будущий командующий парадом победы 1945 года в годы Гражданской войны проходил службу в Бурятии. При его активном участии летом 1921 года были разгромлены войска барона Унгерн-Штернберга, вторгшихся с территории Монголии. За бой под Троицкосавском (город Кяхта, прим. ИА REGNUM ) он был награжден орденом Красного Знамени.

При непосредственном участии Константина Рокоссовского было создано первое в республике национальное воинское формирование — Бурятский кавалерийский дивизион (Буркавдивизия). В Кяхте установлен бюст маршала, а в селе Желтура Джидинского района республики действует музей имени Рокоссовского.

Власти считают, что установка памятника маршалу будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, а также укреплению престижа страны на международном уровне.

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