Челябинск, 26 июля, 2019, 05:47 — ИА Регнум. В Челябинске собственники жилых помещений жалуются на отказы вывозить мусор. 19 жалоб поступило от управляющих компаний и представителей общественных организаций на ООО «Центр коммунального сервиса», сообщает областное УФАС.

Мусор

В «ЦКС» считают, что растительные отходы не являются ТКО. Впрочем, у ФАС иная версия.

Также ведомство получило две жалобы, тоже на «ЦКС», об отказе вывозить отходы из контейнеров в мусоропроводах и мусороприемных камерах. По мнению оператора, они не считаются площадкой для накопления ТКО. Впрочем, и тут в ходе проверки со стороны УФАС выяснилось, что отказ оператора незаконен.